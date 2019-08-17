Збірні України оголосили склад на літній ЧС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У білоруському місті Раубічі пройде літній чемпіонат світу з біатлону в якому візьмуть участь три збірні України, інформує УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Українські біатлоністи на перший офіційний старт нового сезону відправляться в такому складі:
До складу жіночої збірної увійшли: Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Журавок, Ольга Абрамова, Дар’я Блашко.
Жіноча юніорська збірна: Катерина Бех, Анна Кривонос, Анна Коваленко, Валерія Дмитренко, Любов Кіпяченкова.
Чоловіча юніорська збірна: Руслан Бригадир, Євген Івченко, Роман Боровик, Юрій Ситник, Владислав Романчіч, Олександр Пономаренко.
Натомість у чоловіків виступить тільки Сергій Семенов.
Відзначимо, що у програму змагань планетарної першості ввійде суперспринт, спринт та гонки переслідування.
Додамо, змагання пройдуть з 23 по 25 серпня.