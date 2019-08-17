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Збірні України оголосили склад на літній ЧС з біатлону

Збірні України оголосили склад на літній ЧС з біатлону

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У білоруському місті Раубічі пройде літній чемпіонат світу з біатлону в якому візьмуть участь три збірні України, інформує УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

Українські біатлоністи на перший офіційний старт нового сезону відправляться в такому складі:

До складу жіночої збірної увійшли: Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Журавок, Ольга Абрамова, Дар’я Блашко.

Жіноча юніорська збірна: Катерина Бех, Анна Кривонос, Анна Коваленко, Валерія Дмитренко, Любов Кіпяченкова.

Чоловіча юніорська збірна: Руслан Бригадир, Євген Івченко, Роман Боровик, Юрій Ситник, Владислав Романчіч, Олександр Пономаренко.

Натомість у чоловіків виступить тільки Сергій Семенов.

Відзначимо, що у програму змагань планетарної першості ввійде суперспринт, спринт та гонки переслідування.

Додамо, змагання пройдуть з 23 по 25 серпня.

Українські Національні Новини

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