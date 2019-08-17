Сборные Украины объявили состав на летний ЧМ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В белорусском городе Раубичи пройдет летний чемпионат мира по биатлону в котором примут участие три сборные Украины, информирует УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Украинские биатлонисты на первый официальный старт нового сезона отправятся в следующем составе:
В состав женской сборной вошли Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Журавок, Ольга Абрамова, Дарья Блашко.
Женская юниорская сборная Екатерина Бех, Анна Кривонос, Анна Коваленко, Валерия Дмитренко, Любовь Кипяченкова.
Мужская юниорская сборная Руслан Бригадир, Евгений Ивченко, Роман Боровик, Юрий Сытник, Владислав Романчич, Александр Пономаренко.
Зато у мужчин выступит только Сергей Семенов.
Отметим, что в программу соревнований планетарного первенства войдет суперспринтом, спринт и гонки преследования.
Добавим, соревнования пройдут с 23 по 25 августа.