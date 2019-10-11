Збірні Австралії та Японії здобули другі перемоги у кваліфікації на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В рамках другого відбіркового раунду до чемпіонату світу 2022 року з футболу в Азії були зіграні кілька поєдинків, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У групі В матчу Австралія – Непал головним героєм став нападник ФК "Мельбурн Сіті" Джеймі Макларен. Форвард оформив хет-трик тим самим, допомігши команді розгромити суперника 5:0.
У групі F Японії не залишила шансів Монголії – 6:0. Голи забивали Мінаміно, Йосіда, Нагатомо, Нагаї. Ендо та Камада.
Таким чином, Австралія має максимальні 6 очок в групі В, де випереджає Кувейт, Йорданію та Непал на три бали. Японія також з 6 очками лідирує в своїй групі.
Додамо також, вісім переможців груп і чотири найкращі збірні з команд, які посядуть другі місця, пройдуть в третій раунд і одночасно отримують путівки до фінального турніру Кубка Азії 2023.