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Сборные Австралии и Японии получили вторые победы в квалификации на ЧМ-2022

Киев • УНН

 • 9315 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В рамках второго отборочного раунда к чемпионату мира 2022 года по футболу в Азии были сыграны несколько поединков, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Сборные Австралии и Японии получили вторые победы в квалификации на ЧМ-2022

В группе В матча Австралия - Непал главным героем стал нападающий ФК "Мельбурн Сити" Джейми Макларен. Форвард оформил хет-трик тем самым помог команде разгромить соперника 5:0.

В группе F Японии не оставила шансов Монголии - 6:0. Голы забивали Минамино, Ёсида, Нагатомо, Нагаи. Эндо и Камада.

Таким образом, у Австралии максимальные 6 очков в группе В, где опережает Кувейт, Иорданию и Непал на три балла. Япония также с 6 очками лидирует в своей группе.

Добавим также, восемь победителей групп и четыре лучшие сборные из команд, занявшие вторые места, пройдут в третий раунд и одновременно получают путевки в финальный турнир Кубка Азии 2023.

Украинские Национальные Новости

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