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Збірна України залишилась в топ-20 рейтингу ФІБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оновила рейтинг чоловічих баскетбольних збірних після завершення кваліфікації чемпіонату світу 2019 року, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Українська чоловіча збірна зберегла позицію в топ-20, залишившись на 19-му місці. У Європі Україна 12-та.

Більш успішні суперники українців по відбірковій групі посіли вищі місця: іспанці другі, латвійці 10-ті, турки 17-ті. Лише збірна Чорногорії, яка вперше вийшла в фінальний турнір, відстає від українців – 28-ме місце. Словенія, яка не вийшла на чемпіонат світу та посіла останнє місце в відбірковій групі чемпіонату світу, за рахунок попередніх успіхів, зокрема перемоги на останньому чемпіонаті Європи, посідає високе 7-ме місце.

В лідерах генерації США, Іспанія, Франція, Сербія та Аргентина, яка замикає п'ятірку кращих.

Нагадаємо, що збірна України на другому етапі кваліфікації посіла п’яте місце з шести команд групи та не пробилася на чемпіонат світу.

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