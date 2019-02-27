Збірна України залишилась в топ-20 рейтингу ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оновила рейтинг чоловічих баскетбольних збірних після завершення кваліфікації чемпіонату світу 2019 року, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Українська чоловіча збірна зберегла позицію в топ-20, залишившись на 19-му місці. У Європі Україна 12-та.
Більш успішні суперники українців по відбірковій групі посіли вищі місця: іспанці другі, латвійці 10-ті, турки 17-ті. Лише збірна Чорногорії, яка вперше вийшла в фінальний турнір, відстає від українців – 28-ме місце. Словенія, яка не вийшла на чемпіонат світу та посіла останнє місце в відбірковій групі чемпіонату світу, за рахунок попередніх успіхів, зокрема перемоги на останньому чемпіонаті Європи, посідає високе 7-ме місце.
В лідерах генерації США, Іспанія, Франція, Сербія та Аргентина, яка замикає п'ятірку кращих.
Нагадаємо, що збірна України на другому етапі кваліфікації посіла п’яте місце з шести команд групи та не пробилася на чемпіонат світу.