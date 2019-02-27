Сборная Украины осталась в топ-20 рейтинга ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Международная федерация баскетбола (ФИБА) обновила рейтинг мужских баскетбольных сборных после завершения квалификации чемпионата мира 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Украинская мужская сборная сохранила позицию в топ-20, оставшись на 19-м месте. В Европе Украину 12-я.
Более успешные соперники украинцев по отборочной группе заняли высокие места: испанцы вторые, латыши 10-е, турки 17-е. Только сборная Черногории, которая впервые вышла в финальный турнир, отстает от украинцев - 28-е место. Словения, которая не вышла на чемпионат мира и заняла последнее место в отборочной группе чемпионата мира, за счет предыдущих успехов, в частности победы на последнем чемпионате Европы, занимает высокое 7-е место.
В лидерах генерации США, Испания, Франция, Сербия и Аргентина, которая замыкает пятерку лучших.
Напомним, что сборная Украины на втором этапе квалификации заняла пятое место из шести команд группы но не пробилась на чемпионат мира.