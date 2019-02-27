Сборная Украины осталась в топ-20 рейтинга ФИБА

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 52490 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 122453 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 124692 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125847 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123258 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155977 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117572 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141322 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145208 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Сборная Украины осталась в топ-20 рейтинга ФИБА

Сборная Украины осталась в топ-20 рейтинга ФИБА

Киев  •  УНН

 • 7946 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Международная федерация баскетбола (ФИБА) обновила рейтинг мужских баскетбольных сборных после завершения квалификации чемпионата мира 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Украинская мужская сборная сохранила позицию в топ-20, оставшись на 19-м месте. В Европе Украину 12-я.

Более успешные соперники украинцев по отборочной группе заняли высокие места: испанцы вторые, латыши 10-е, турки 17-е. Только сборная Черногории, которая впервые вышла в финальный турнир, отстает от украинцев - 28-е место. Словения, которая не вышла на чемпионат мира и заняла последнее место в отборочной группе чемпионата мира, за счет предыдущих успехов, в частности победы на последнем чемпионате Европы, занимает высокое 7-е место.

В лидерах генерации США, Испания, Франция, Сербия и Аргентина, которая замыкает пятерку лучших.

Напомним, что сборная Украины на втором этапе квалификации заняла пятое место из шести команд группы но не пробилась на чемпионат мира.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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