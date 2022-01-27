Збірна України з сумо виборола низку нагород на змаганнях в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В угорському місті Ерд відбувся міжнародний турнір "ERD OPEN CUP", в якому взяли участь майже 100 учасників з чотирьох країн, передає УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Деталі
Національна збірна команда України виборола 6 "золотих", 6 "срібних" і 5 бронзових медалей та зайняла перше загальнокомандне місце.
Золоті медалісти:
Нікітінська Олена – вагова категорія до 65 кг (Харківська область)
Колеснік Карина – вагова категорія до 80 кг (Запорізька область
Царук Вікторія – абсолютна вагова категорія (Київська область)
Пасічник Ірина – вагова категорія понад 80 кг (Харківська область)
Даіаурі Важа – вагова категорія до 115 кг (Вінницька область)
Вересюк Олександр – вагова категорія понад 115 кг (Донецька область).
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