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Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
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Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

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Збірна України з сумо виборола низку нагород на змаганнях в Угорщині

Збірна України з сумо виборола низку нагород на змаганнях в Угорщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. В угорському місті Ерд відбувся міжнародний турнір "ERD OPEN CUP", в якому взяли участь майже 100 учасників з чотирьох країн, передає УНН з посиланням на Спортивний комітет України.

Деталі

Національна збірна команда України виборола 6 "золотих", 6 "срібних" і 5 бронзових медалей та зайняла перше загальнокомандне місце.

Золоті медалісти:

Нікітінська Олена – вагова категорія до 65 кг (Харківська область)

Колеснік Карина – вагова категорія до 80 кг (Запорізька область

Царук Вікторія – абсолютна вагова категорія (Київська область)

Пасічник Ірина – вагова категорія понад 80 кг (Харківська область)

Даіаурі Важа – вагова категорія до 115 кг (Вінницька область)

Вересюк Олександр – вагова категорія понад 115 кг (Донецька область).

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