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15 марта, 19:03 • 108106 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147068 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125830 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119194 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106125 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102051 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95318 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126007 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127402 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Сборная Украины по сумо завоевала ряд наград на соревнованиях в Венгрии

Сборная Украины по сумо завоевала ряд наград на соревнованиях в Венгрии

Киев • УНН

 • 16582 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В венгерском городе Эрд состоялся международный турнир "ERD OPEN CUP", в котором приняли участие почти 100 участников из четырех стран, передает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

Детали

Национальная сборная команда Украины завоевала 6 "золотых", 6 "серебряных" и 5 бронзовых медалей и заняла первое общекомандное место.

Золотые медалисты:

Никитинская Елена - весовая категория до 65 кг (Харьковская область)

Колесник Карина - весовая категория до 80 кг (Запорожская область

Царук Виктория - абсолютная весовая категория (Киевская область)

Пасечник Ирина - весовая категория свыше 80 кг (Харьковская область)

Даиаури Важа - весовая категория до 115 кг (Винницкая область)

Вересюк Александр - весовая категория свыше 115 кг (Донецкая область).

Напомним

Футбол: олимпийский чемпион возглавил украинский клуб.

Украинские Национальные Новости

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