Збірна України з хокею зберегла прописку ЧС в Дивізіоні ІВ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Національна збірна України завершила свої виступи на чемпіонаті світу-2019 з хокею в Дивізіоні IB, поступившись команді Естонії в овертаймі, повідомляє УНН з посиланням на ФХУ.
“Синьо-жовті” активно почали зустріч, закинувши двічі вже до другої хвилини гри. Окрасою матчу став індивідуальний прохід Віталія Ляльки, який закинув свою шосту шайбу на турнірі. Вигравши перший період 3:1 команди значно зменшили оберти, а за 6 секунд до закінчення другої 20-хвилинки господарі скоротили відставання до мінімуму, що додало їм психологічної впевненості на вирішальну третину.
Третій період залишився повністю за естонцями, які перекидали супротивника 13:1, реалізувавши один кидок. Господарі хотіли перемогти в основний час, щоб зачепитися за бронзові медалі і зняли воротаря. Збірній України не вистачило двох секунд, щоб покарати суперника голом в порожні ворота — Естонію врятувала фінальна сирена (3:3).
В овертаймі переможну шайбу закинув Роберт Рооба, реалізувавши чисельну перевагу естонців — 3:4.
Зауважимо, що українська команда зберегла прописку в дивізіоні IB, завдяки перемозі румунів над Нідерландами. У нашої команди 4 очки, у Нідерландів — 5.
Додамо, що 4-те місце таблиці зайняли естонці з 6 очками, треті японці (6), поляки другі (13). Прописку у вищий Дивізіоні ІА здобула Румунія (13).