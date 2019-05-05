Збірна України з хокею зберегла прописку ЧС в Дивізіоні ІВ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Національна збірна України завершила свої виступи на чемпіонаті світу-2019 з хокею в Дивізіоні IB, поступившись команді Естонії в овертаймі, повідомляє УНН з посиланням на ФХУ.

“Синьо-жовті” активно почали зустріч, закинувши двічі вже до другої хвилини гри. Окрасою матчу став індивідуальний прохід Віталія Ляльки, який закинув свою шосту шайбу на турнірі. Вигравши перший період 3:1 команди значно зменшили оберти, а за 6 секунд до закінчення другої 20-хвилинки господарі скоротили відставання до мінімуму, що додало їм психологічної впевненості на вирішальну третину.

Третій період залишився повністю за естонцями, які перекидали супротивника 13:1, реалізувавши один кидок. Господарі хотіли перемогти в основний час, щоб зачепитися за бронзові медалі і зняли воротаря. Збірній України не вистачило двох секунд, щоб покарати суперника голом в порожні ворота — Естонію врятувала фінальна сирена (3:3).

В овертаймі переможну шайбу закинув Роберт Рооба, реалізувавши чисельну перевагу естонців — 3:4.

Зауважимо, що українська команда зберегла прописку в дивізіоні IB, завдяки перемозі румунів над Нідерландами. У нашої команди 4 очки, у Нідерландів — 5.

Додамо, що 4-те місце таблиці зайняли естонці з 6 очками, треті японці (6), поляки другі (13). Прописку у вищий Дивізіоні ІА здобула Румунія (13).

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