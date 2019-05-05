Сборная Украины по хоккею сохранила прописку ЧМ в Дивизионе ИС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Национальная сборная Украины завершила свои выступления на чемпионате мира-2019 по хоккею в Дивизионе IB, уступив команде Эстонии в овертайме, сообщает УНН со ссылкой на ФХУ.
“Сине-желтые” активно начали встречу, забросив дважды уже ко второй минуте игры. Украшением матча стал индивидуальный проход Виталия Лялькы, забросившего свою шестую шайбу на турнире. Выиграв первый период 3:1 команды значительно сбавили обороты, а за 6 секунд до окончания второй 20-минутки хозяева сократили отставание до минимума, что придало им психологической уверенности на решающую треть.
Третий период остался полностью за эстонцами, которые перебрасывали противника 13:1, реализовав один бросок. Хозяева хотели победить в основное время, чтобы зацепиться за бронзовые медали и сняли вратаря. Сборной Украины не хватило двух секунд, чтобы наказать соперника голом в пустые ворота — Эстонию спасла финальная сирена (3:3).
В овертайме победную шайбу забросил Роберт Рооба, реализовав численное преимущество эстонцев — 3:4.
Заметим, что украинская команда сохранила прописку в дивизионе IB, благодаря победе румын над Нидерландами. У нашей команды 4 очка, у Нидерландов — 5.
Добавим, что 4-е место таблицы заняли эстонцы с 6 очками, третьи японцы (6), поляки вторые (13). Прописку в высший Дивизионе IА получила Румыния (13).