Збірна України з гандболу отримала суперників по етапу плей-офф відбору на ЧС-2023
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Будапешті відбулось жеребкування етапів плей-офф європейського відбору на чемпіонат світу-2023, що пройде в Швеції та Польщі. Про це повідомляє Федерація гандболу України, передає УНН.
Деталі
Збірна України в першому раунді відбірного плей-офф зустрінеться зі збірною Фінляндії. Матчі пройдуть 16-17 березня на майданчику “синьо-жовтих” та 19-20 березня — на майданчику фінів.
Переможець протистояння Україна/Фінляндія вийде до 2-го раунуду плей-офф і зіграє за вихід на чемпіонат світу проти збірної Хорватії. Матчі відбудуться 13-14 квітня та 16-17 квітня.
1-й раунд відбірного плей-офф:
Кошик 1: Україна, Австрія, Боснія та Герцеговина, Білорусь, Литва, Північна Македонія, Португалія, Словенія, Словаччина.
Кошик 2: Бельгія, Естонія, Фарерські острови, Фінляндія, Греція, Ізраїль, Італія, Румунія, Швейцарія.
Нагадаємо
Німецький наставник покинув стан збірної України з гандболу.