Збірна України з футзалу зіграє два товариські матчі з Угорщиною
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Футзалісти національної збірної України проведуть два виїзні спаринги проти команди Угорщини. Поєдинки відбудуться у місті Дебрецен, повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.
Зазначається, що перший матч пройде 9 листопада (початок - о 19.00), другий - 10 листопада (12.30).
Напередодні товариських ігор збірна України 5-8 листопада проведе збір в Ужгороді.
"Спаринги відбудуться на шляху підготовки "синьо-жовтих" до групового раунду кваліфікації Євро-2022. Підопічні Олександра Косенка потрапили до групи 1, де зіграють проти Хорватії, Албанії та переможця стикових матчів відбіркового раунду між Сан-Марино та Данією", - йдеться у повідомленні.
Як писав УНН, збірна України піднялася у рейтингу ФІФА.