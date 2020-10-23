Сборная Украины по футзалу сыграет два товарищеских матча с Венгрией

Отмечается, что первый матч пройдет 9 ноября (начало - в 19.00), второй - 10 ноября (12.30).

Накануне товарищеских игр сборная Украины 5-8 ноября проведет сбор в Ужгороде.

"Спарринги состоятся на пути подготовки "сине-желтых" к групповому раунду квалификации Евро-2022. Подопечные Александра Косенко попали в группу 1, где сыграют против Хорватии, Албании и победителя стыковых матчей отборочного раунда между Сан-Марино и Данией", - говорится в сообщении.

Как писал УНН, сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА.