Сборная Украины по футзалу сыграет два товарищеских матча с Венгрией
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Футзалисты национальной сборной Украины проведут два выездных спарринга против команды Венгрии. Поединки пройдут в городе Дебрецен, сообщает пресс-службу УАФ, передает УНН.
Отмечается, что первый матч пройдет 9 ноября (начало - в 19.00), второй - 10 ноября (12.30).
Накануне товарищеских игр сборная Украины 5-8 ноября проведет сбор в Ужгороде.
"Спарринги состоятся на пути подготовки "сине-желтых" к групповому раунду квалификации Евро-2022. Подопечные Александра Косенко попали в группу 1, где сыграют против Хорватии, Албании и победителя стыковых матчей отборочного раунда между Сан-Марино и Данией", - говорится в сообщении.
Как писал УНН, сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА.