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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 68071 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 94763 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104886 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124652 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100488 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101402 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103714 просмотра

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Сборная Украины по футзалу сыграет два товарищеских матча с Венгрией

Сборная Украины по футзалу сыграет два товарищеских матча с Венгрией

Киев  •  УНН

 • 11558 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Футзалисты национальной сборной Украины проведут два выездных спарринга против команды Венгрии. Поединки пройдут в городе Дебрецен, сообщает пресс-службу УАФ, передает УНН.

Отмечается, что первый матч пройдет 9 ноября (начало - в 19.00), второй - 10 ноября (12.30).

Накануне товарищеских игр сборная Украины 5-8 ноября проведет сбор в Ужгороде.

"Спарринги состоятся на пути подготовки "сине-желтых" к групповому раунду квалификации Евро-2022. Подопечные Александра Косенко попали в группу 1, где сыграют против Хорватии, Албании и победителя стыковых матчей отборочного раунда между Сан-Марино и Данией", - говорится в сообщении.

Как писал УНН, сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА.

Украинские Национальные Новости

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