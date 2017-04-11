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Збірна України з футзалу пробилася на Євро-2018

Збірна України з футзалу пробилася на Євро-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Збірна України з фут залу пробилася до фінальної стадії Євро2018, здолавши в останньому поєдинку Основного кваліфікаційного турніру збірну Хорватії з рахунком 2:1, передає кореспондент УНН.

З перших секунд вирішальної зустрічі, збірна України захопила ініціативу. Наша збірна впевнено контролювала матч, створивши два 100% моменти, які не вдалося реалізувати. Як наслідок, на 12 хвилині українці пропустили атаку. Франко Єловчич розпечатав ворота збірної України.

Проте вже через дві хвилини, Микола Білоцерківець реалізував швидку атаку, зрівнявши рахунок. Крім того, наприкінці першого тайму, Сергій Журба не реалізував вихід сам на сам.

У другому таймі, Хорвати перехопили ініціативу, проте реалізувати свої нагоди їм не вдалося. На 17 хвилині, Володимир Разуванов вивів збірну України вперед, реалізувавши швидку атаку. 

Останні хвилини, хорвати намагалися зрівняти рахунок, проте захист нашої збірної втримав переможний рахунок 2:1.

Таким чином, збірна України, набравши 9 очок, проходить напряму на Чемпіонат Європи яки пройде в Словенії.

Крім того додамо, збірну Хорватії підтримували зірки донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Даріо Срна та Домагой Віда.

Нагадаємо, збірна України здобула другу перемогу в кваліфікації ЧЄ з футзалу.

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