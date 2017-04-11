Сборная Украины по футзалу пробилась на Евро-2018

С первых секунд решающей встречи, сборная Украины захватила инициативу. Наша сборная уверенно контролировала матч, создав два 100% моменты, которые не удалось реализовать. Как следствие, на 12 минуте украинцы пропустили атаку. Франко Еловчич распечатал ворота сборной Украины.

Однако уже через две минуты, Николай Белоцерковец реализовал быструю атаку, сравняв счет. Кроме того, в конце первого тайма, Сергей Журба не реализовал выход один на один.

Во втором тайме, хорваты перехватили инициативу, однако реализовать свои возможности им не удалось. На 17 минуте, Владимир Разуванов вывел сборную Украины вперед, реализовав быструю атаку.

Последние минуты, хорваты пытались сравнять счет, однако защита нашей сборной удержал победный счет 2:1.

Таким образом, сборная Украины, набрав 9 очков, проходит напрямую на Чемпионат Европы яки пройдет в Словении.

Кроме того добавим, сборную Хорватии поддерживали звезды донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Дарио Срна и Домагой Вида.

Напомним, сборная Украины одержала вторую победу в квалификации ЧЕ по футзалу .