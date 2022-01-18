Збірна України з футзалу оприлюднила склад на Євро-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко назвав 14-х виконавців, які потрапили до заявки команди на чемпіонат Європи, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УАФ.
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Головний наставник "синьо-жовтих" Олександр Косенко визначився із 14-ма гравцями збірної України, які ввійшли до заявки на континентальну першість. До цього списку не потрапили Олександр Сухов та Микола Білоцерківець.
Склад "жовто-блакитних":
Воротарі: Кирило Ципун, Юрій Савенко;
Польові гравці: Петро Шотурма, Михайло Зварич, Ігор Корсун, Володимир Разуванов, Олександр Педяш, Сергій Журба, Ярослав Лебідь, Ігор Чернявський, Євген Сірий, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк, Віталій Радевич.
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