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Збірна України з футболу покращила перебування у рейтингу ФІФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних. У ньому Україна посідає 26-е місце, повідомляє УНН з посиланням на сайт УАФ.

Збірна України з футболу покращила перебування у рейтингу ФІФА

Деталі

Збірна України після оприлюднення вересневого рейтингу провела два матчі в рамках кваліфікації ЧС-2022 — проти Фінляндії (2:1) та Боснії і Герцеговини (1:1).

Українці піднялися на одне місце й мають 1527,12 бали. Серед представників УЄФА наша національна команда 16-а.
Суперники "синьо-жовтих" у відбірному турнірі ЧС-2022 розташувалися на наступних позиціях: Франція — третя (+1), Боснія і Герцеговина — 56-а (+1), Фінляндія — 60-а (-5), Казахстан — 125-й (-5).

Доповнення

На чолі генерації йде Бельгія, а за нею Бразилія та Франція.

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