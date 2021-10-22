Сборная Украины по футболу улучшила пребывание в рейтинге ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных. В нем Украина занимает двадцать шестую место, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Сборная Украины после обнародования сентябрьского рейтинга провела два матча в рамках квалификации ЧМ-2022 — против Финляндии (2:1) и Боснии и Герцеговины (1:1).
Украинцы поднялись на одно место и имеют 1527,12 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда шестнадцатый.
Соперники “сине-желтых” в отборочном турнире ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция — третья (1), Босния и Герцеговина — пятьдесят шестой (1), Финляндия — шестидесятых (-5), Казахстан — 125 -й (-5).
Дополнение
Во главе генерации идет Бельгия, а за ней Бразилия и Франция.