Збірна України з фехтування на шпагах здобула "бронзу" на етапі Кубка світу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Збірна України з фехтування на шпагах виборола бронзові медалі етапу Кубка світу в німецькому Хайденхаймі. Про це УНН повідомили у НОК.
"Збірна України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Максима Хвороста, Анатолія Герея і Володимира Станкевича виборола бронзові медалі етапу Кубка світу в німецькому Хайденхаймі! Вітаємо і пишаємось нашими фехтувальниками!" - йдеться на офіційній сторінці НОК у Facebook.
Нагадаємо, 28 січня українська біатлоністка Юлія Джима здобула "срібло" в гонці переслідування чемпіонату Європи з біатлону в польському Душники-Здруй.
Крім того, українська тенісистка Марта Костюк перемогла в юніорському турнірі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, перегравши у фіналі першу “сіяну” ракетку, швейцарку Ребеку Масарову з результатом 2:1 (7:5;1:6;6:4).