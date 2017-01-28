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Сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира

Сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира

Киев • УНН

 • 13973 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала бронзовые медали этапа Кубка мира в немецком Хайденхайме. Об этом сообщили УНН в НОК.

"Сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Максима Хвороста, Анатолия Герея и Владимира Станкевича завоевала бронзовые медали этапа Кубка мира в немецком Хайденхайме. Поздравляем и гордимся нашими фехтовальщиками!", - говорится на официальной странице НОК в Facebook.

Напомним, 28 января украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала "серебро" в гонке преследования чемпионата Европы по биатлону в польском Душники-Здруй.

Кроме того, украинская теннисистка Марта Костюк победила в юниорском турнире Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв в финале первую "сеяной" ракетку, швейцарку Ребекку Масарову с результатом 2:1 (7:5, 1:6, 6:4).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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