Збірна України втратила місце в рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних в якому Україна зазнала змін, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Деталі
Збірна України після оприлюднення серпневого рейтингу провела три матчі: у рамках кваліфікації ЧС-2022 — проти Казахстану (2:2) та Франції (1:1), а також спаринг у Чехії (1:1).
Україна перемістилася з 25-го на 27-е місце й має 1520,07 бала. На 0,39 бала українці відстають від Японії і на чотири пункти попереду від Сербії. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а.
Примітно, що суперники “синьо-жовтих” у відбірному турнірі ЧС-2022 розташувалися на наступних позиціях: Франція — четверта (-1), Фінляндія — 55-а (+1), Боснія і Герцеговина — 57-а (+1), Казахстан — 120-й (+4).
Доповнення
На вершині генерації знаходиться Бельгія, а за нею Бразилія та Англія.