Сборная Украины потеряла место в рейтинге ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных в котором Украина изменилась, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
Сборная Украины после обнародования августовского рейтинга провела три матча: в рамках квалификации ЧМ-2022 — против Казахстана (2:2) и Франции (1:1), а также спарринг в Чехии (1:1).
Украина переместилась с 25-го на двадцать седьмом месте и имеет 1520,07 балла. На 0,39 балла украинцы отстают от Японии и четыре пункта впереди Сербии. Среди представителей УЕФА наша национальная команда пятнадцатый.
Примечательно, что соперники “сине-желтых” в отборочном турнире ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция — четвертая (1), Финляндия — пятьдесят пятой (1), Босния и Герцеговина — пятьдесят седьмой (1), Казахстан — 120-й (4).
Дополнение
На вершине генерации находится Бельгия, а за ней Бразилия и Англия.