Збірна України виборола три золоті медалі на ЧЄ з боксу серед молоді

Загалом турнір став надзвичайно успішним для збірної України, яка завоювала у Будві 15 медалей різного ґатунку. Серед них — 3 золоті, 5 срібних і 7 бронзових медалей. Це другий показник серед усіх країн-учасниць цьогорічних змагань і один з найкращих результатів за усі роки участі української команди на чемпіонатах Європи.

Чемпіонами Європи за підсумками фінальних двобоїв стали Ілля Тогобицький у ваговій категорії до 75 кг, Микита Горбатенко у категорії до 91 кг та Юрій Захареєв, що представляє вагову категорію до 69 кг.

Срібними призерами першості континенту цього року стали: Роман Літвінов (52 кг), Василь Ткачук (понад 91 кг), Марина Стойко (64 кг), Анна Сезько (69 кг) та Яна Тараненко (81 кг).

Бронзові нагороди молодіжного Євро-2020 здобули: Данило Дрижак (49 кг), Геннадій Масленніков (60 кг), Бозорбой Матякубов (64 кг), Денис Салабай (81 кг), Катерина Боднарчук (54 кг), Раїса Піскун (75 кг) та Вікторія Левчук (+81 кг).

Додамо, що за кількістю завойованих медалей наша команда здобула один з найкращих результатів у своїй історії. Для прикладу, на молодіжному Євро-2019 в активі молодих українців було дев’ять медалей, серед яких 1 золота, 3 срібних та 5 бронзових нагород.