Збірна України виборола три золоті медалі на ЧЄ з боксу серед молоді
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У місті Будва (Чорногорія) завершився чемпіонат Європи з боксу серед молоді-2020, у якому взяли участь 175 спортсменів з 22 країн Старого світу, передає УНН з посиланням на ФБУ.
Загалом турнір став надзвичайно успішним для збірної України, яка завоювала у Будві 15 медалей різного ґатунку. Серед них — 3 золоті, 5 срібних і 7 бронзових медалей. Це другий показник серед усіх країн-учасниць цьогорічних змагань і один з найкращих результатів за усі роки участі української команди на чемпіонатах Європи.
Чемпіонами Європи за підсумками фінальних двобоїв стали Ілля Тогобицький у ваговій категорії до 75 кг, Микита Горбатенко у категорії до 91 кг та Юрій Захареєв, що представляє вагову категорію до 69 кг.
Срібними призерами першості континенту цього року стали: Роман Літвінов (52 кг), Василь Ткачук (понад 91 кг), Марина Стойко (64 кг), Анна Сезько (69 кг) та Яна Тараненко (81 кг).
Бронзові нагороди молодіжного Євро-2020 здобули: Данило Дрижак (49 кг), Геннадій Масленніков (60 кг), Бозорбой Матякубов (64 кг), Денис Салабай (81 кг), Катерина Боднарчук (54 кг), Раїса Піскун (75 кг) та Вікторія Левчук (+81 кг).
Додамо, що за кількістю завойованих медалей наша команда здобула один з найкращих результатів у своїй історії. Для прикладу, на молодіжному Євро-2019 в активі молодих українців було дев’ять медалей, серед яких 1 золота, 3 срібних та 5 бронзових нагород.