Сборная Украины завоевала три золотые медали на ЧЕ по боксу среди молодежи
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В городе Будва (Черногория) завершился чемпионат Европы по боксу среди молодежи 2020, в котором приняли участие 175 спортсменов из 22 стран Старого мира, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
В общем турнир стал чрезвычайно успешным для сборной Украины, которая завоевала в Будве 15 медалей различного достоинства. Среди них — 3 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. Это второй показатель среди всех стран-участниц нынешних соревнований и один из лучших результатов по все годы участия украинской команды на чемпионатах Европы.
Чемпионами Европы по итогам финальных поединков стали Илья Тогобицкая в весовой категории до 75 кг, Никита Горбатенко в категории до 91 кг и Юрий Захареев, представляющий весовую категорию до 69 кг.
Серебряными призерами первенства континента в этом году стали: Роман Литвинов (52 кг), Василий Ткачук (свыше 91 кг), Марина Стойко (64 кг), Анна Сезько (69 кг) и Яна Тараненко (81 кг).
Бронзовые награды молодежного Евро-2020 получили: Даниил Дрыжак (49 кг), Геннадий Масленников (60 кг), Бозорбой Матякубов (64 кг), Денис Салабай (81 кг), Екатерина Бондарчук (54 кг), Раиса Пискун (75 кг) и Виктория Левчук (+81 кг).
Добавим, что по количеству завоеванных медалей наша команда получила один из лучших результатов в своей истории. Например, на молодежном Евро-2019 в активе молодых украинцев было девять медалей, среди которых 1 золотая, 3 серебряных и 5 бронзовых наград.