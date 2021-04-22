Збірна України виборола друге загальнокомандне місце на ЧЄ з вільної боротьби

Що відомо

Андрій Джелеп та Олександр Хоцянівський вибороли “срібні” та бронзові нагороди у Варшаві, відповідно.

Деталі

Джелеп у ваговій категорії до 61 кг поступився у фіналі і посів друге місце на чемпіонаті Європи. Олександр Хоцянівський у ваговій категорії до 125 кг, у бронзовому фіналі поборов угорця Даніеля Лігеті.

Варто відзначити, що всього в активі збірної чотири нагороди на чемпіонаті Європи.

Доповнення

У підсумку українська збірна посіла друге місце в командному заліку на ЧЄ у Варшаві.