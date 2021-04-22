Збірна України виборола друге загальнокомандне місце на ЧЄ з вільної боротьби
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Українська збірна посіла друге місце в командному заліку на чемпіонаті Європи у Варшаві, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації боротьби України.
Що відомо
Андрій Джелеп та Олександр Хоцянівський вибороли “срібні” та бронзові нагороди у Варшаві, відповідно.
Деталі
Джелеп у ваговій категорії до 61 кг поступився у фіналі і посів друге місце на чемпіонаті Європи. Олександр Хоцянівський у ваговій категорії до 125 кг, у бронзовому фіналі поборов угорця Даніеля Лігеті.
Варто відзначити, що всього в активі збірної чотири нагороди на чемпіонаті Європи.
Доповнення
У підсумку українська збірна посіла друге місце в командному заліку на ЧЄ у Варшаві.