Збірна України виборола друге загальнокомандне місце на ЧЄ з вільної боротьби

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Українська збірна посіла друге місце в командному заліку на чемпіонаті Європи у Варшаві, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації боротьби України.

Що відомо

Андрій Джелеп та Олександр Хоцянівський вибороли “срібні” та бронзові нагороди у Варшаві, відповідно.

Деталі

Джелеп у ваговій категорії до 61 кг поступився у фіналі і посів друге місце на чемпіонаті Європи. Олександр Хоцянівський у ваговій категорії до 125 кг, у бронзовому фіналі поборов угорця Даніеля Лігеті.

Варто відзначити, що всього в активі збірної чотири нагороди на чемпіонаті Європи.

Доповнення

У підсумку українська збірна посіла друге місце в командному заліку на ЧЄ у Варшаві.

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