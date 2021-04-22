Сборная Украины завоевала второе общекомандное место на ЧЕ по вольной борьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Украинская сборная заняла второе место в командном зачете на чемпионате Европы в Варшаве, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации борьбы Украины.
Что известно
Андрей Джелеп и Александр Хоцяновский завоевали “серебряные” и бронзовые награды в Варшаве, соответственно.
Детали
Джелеп в весовой категории до 61 кг уступил в финале и занял второе место на чемпионате Европы. Александр Хоцяновский в весовой категории до 125 кг, в бронзовом финале поборол венгра Даниэля Лигети.
Стоит отметить, что всего в активе сборной четыре награды на чемпионате Европы.
Дополнение
В итоге украинская сборная заняла второе место в командном зачете на ЧЕ в Варшаве.