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Збірна України U-23 виборола медаль Ліги націй з баскетболу 3х3

Київ • УНН

 • 11548 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Будапешті завершився фінальний етап Ліги націй 3×3, де чоловіча збірна України U-23 виборола бронзові медалі. Про це інформує УНН з посиланням на ФБУ.

Загалом на фінальному етапі наша команда зіграла шість матчів, у яких здобула чотири перемоги. Українці перемогли в групі поляків (22:8) та румунів (17:13), поступилися росіянам (10:21). У чвертьфіналі перемогли Нідерланди (22:9) та поступилися в півфіналі Франції (20:21).

У матчі за третє місце “жовто-блакитна” команда перемогла суперників з Білорусі — 18:16.

Під керівництвом Тимура Арабаджі в складі збірної України в Будапешті виступали:

Євген Балабан (Одеса, перший тренер — Леонід Милосердний

Антон Мусієнко (Київ-Баскет, Леонід Демченко)

Микита Руслов (Черкаські Мавпи, Максим Міхельсон)

Іван Ткаченко (Черкаські Мавпи, Анатолій Федоренко).

Зазначимо, що на шляху до фінального етапу змагань українська збірна стала переможцем за підсумками шести етапів своєї конференції. У фінальному етапі сезону виступали найсильніші команди конференцій.

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