Сборная Украины U-23 завоевала медаль Лиги наций по баскетболу 3х3
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Будапеште завершился финальный этап Лиги наций 3×3, где мужская сборная Украины U-23 завоевала бронзовые медали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Всего на финальном этапе наша команда сыграла шесть матчей, в которых одержала четыре победы. Украинцы победили в группе поляков (22:8) и румын (17:13), уступили россиянам (10:21). В четвертьфинале победили Нидерланды (22:9) и уступили в полуфинале Франции (20:21).
В матче за третье место "желто-голубая" команда победила соперников из Беларуси - 18:16.
Под руководством Тимура Арабаджи в составе сборной Украины в Будапеште выступали:
Евгений Балабан (Одесса, первый тренер - Леонид Милосердный
Антон Мусиенко (Киев-Баскет, Леонид Демченко)
Никита русловых (Черкасские Обезьяны, Максим Михельсон)
Иван Ткаченко (Черкасские Обезьяны, Анатолий Федоренко).
Отметим, что на пути к финальному этапу соревнований украинская сборная стала победителем по итогам шести этапов своей конференции. В финальном этапе сезона выступали сильнейшие команды конференций.