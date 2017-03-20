Збірна України U-19 перемогла у товариській грі однолітків з "Борусії Д"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Юнацька збірна України під керівництвом Володимира Єзерського виграла заключний спаринг перед матчами еліт-раунду Євро-2017 (U-19), передає УНН з посиланням на Золотий талант.
"Суперником українських футболістів 1998 року народження і молодше стала команда дортмундської Боруссії, яка дійшла до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Українці перемогли - 2:1. Голи в складі нашої команди, як стало відомо проекту Золотий Талант, забили захисники - Вадим Щасливців (Олімпік) і Денис Попов (Динамо)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, колишній футболіст дніпровського "Дніпра" та національної збірної команди України Володимир Єзерський став головним тренером збірної України U-19.