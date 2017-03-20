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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сборная Украины U-19 победила в товарищеской игре сверстников из "Боруссии Д"

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Юношеская сборная Украины под руководством Владимира Езерского выиграла заключительный спарринг перед матчами элит-раунда Евро-2017 (U-19), передает УНН со ссылкой на Золотой талант.

"Соперником украинских футболистов 1998 года рождения и моложе стала команда дортмундской Боруссии, которая дошла до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Украинцы победили - 2:1. Голы в составе нашей команды, как стало известно проекту Золотой талант, забили защитники - Вадим Счастливцев (Олимпик) и Денис Попов (Динамо Киев)", - говорится в сообщении.

Напомним, бывший футболист днепровского "Днепра" и сборной команды Украины Владимир Езерский стал главным тренером сборной Украины U-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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