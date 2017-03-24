Збірна України U-18 з нічиї стартувала на міжнародному турнірі "Кубок Федерацій"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Юнацька збірна команда України серед гравців віком до 18 років з нічиї стартувала на щорічному міжнародному турнірі "Кубок Федерацій", який цими днями триває у Латвії, передає УНН з посиланням на ФФУ.
У першому матчі змагань команда Олександра Петракова розійшлася миром із однолітками з Македонії — 1:1.
Зважаючи на те, що ця гра була першою у календарі змагань, учасники футбольного дійства майже увесь перший тайм знайомилися із можливостями один одного.
Перший реально гострий момент у зустрічі виник лише на 23-й хвилині, коли Кулаков відгукнувся на передачу з глибини у район воротарського майданчика і навіть забив гол. Але арбітр вгледів у цьому епізоді порушення правил з боку українського футболіста і відмінив взяття воріт.
А ось на 31-й хвилині “синьо-жовті” несподівано опинилися у ролі наздоганяючих. Помилка на правому фланзі захисту призвела до того, що Мітровскі невідпорним дальнім ударом під поперечину змусив Кучерука капітулювати.
Головний тренер української збірної “завів” свою команду у роздягальні, і вже у другій половині зустрічі наші хлопці діяли “першим номером”, раз-по-раз шукаючи нагоди для створення гостроти біля воріт суперників. Одна з таких атак призвела до голу на 69-й хвилині, коли Бондар успішно замкнув навісну передачу партнера з правого флангу.
Як повідомляв УНН, збірна України U-17 з перемоги стартувала в еліт-раунді Євро-2017.