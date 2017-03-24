Сборная Украины U-18 с ничьи стартовала на международном турнире "Кубок Федераций"

В первом матче соревнований команда Александра Петракова разошлась миром со сверстниками из Македонии - 1:1.

Несмотря на то, что эта игра была первой в календаре соревнований, участники футбольного действа почти весь первый тайм знакомились с возможностями друг друга.

Первый реально острый момент во встрече возник лишь на 23-й минуте, когда Кулаков откликнулся на передачу из глубины в район вратарской и даже забил гол. Но арбитр углядел в этом эпизоде ​​нарушение правил со стороны украинского футболиста и отменил взятие ворот.

А вот на 31-й минуте "сине-желтые" неожиданно оказались в роли догоняющих. Ошибка на правом фланге защиты привела к тому, что Митровски неотразимым дальним ударом под перекладину заставил Кучерука капитулировать.

Главный тренер украинской сборной "завел" свою команду в раздевалку, и уже во второй половине встречи наши ребята действовали "первым номером", раз за разом ища возможности для создания остроты у ворот соперников. Одна из таких атак привела к голу на 69-й минуте, когда Бондарь успешно замкнул навесную передачу партнера с правого фланга.

Как сообщал УНН, сборная Украины U-17 с победы стартовала в элит-раунде Евро-2017.