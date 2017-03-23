Збірна України U-17 з перемоги стартувала в еліт-раунді Євро-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Юнацька збірна команда України, сформована з гравців 2000 року народження, перемогла команду Швеції в еліт-раунді чемпіонату Європи 2017 року, який цими днями триває в Австрії, передає УНН з посиланням на ФФУ.
Підопічні Сергія Попова розпочали дебютну гру на турнірі фактично без розвідки. Вже на 2-й хвилині Цитаїшвілі перевірив пильність шведського голкіпера Тоннандера, який не без проблем впорався із дальнім «пострілом» українського півзахисника.
Шведам вдалося відсунути гру на половину поля «синьо-жовтих», але усі спроби «Тре Крунур» загрожувати воротам Лтайфа у першому таймі були марними.
Українці ж зробили ставку не на кількість гольових моментів, а на їх якість. Спочатку Приходько мав нагоду відкрити рахунок у матчі, згодом Ващишин ударом головою після подачі кутового ледве не відправив «сферу» у ціль, а у кінцівці першої половини українці все ж домоглися свого. Це Мащенко на 34-й хвилині відгукнувся на передачу Цитаїшвілі і запалив своє прізвище на табло.
Забитий м’яч вплинув на подальший сценарій подій на полі. Гра значно пожвавішала після перерви, а футболісти обох команд, здавалося б, забули про обережний футбол, який панував у перші 40 хвилин. Тоннандер виконав ефектиний сейв після удару Ващишина, Себбьо не забарився із відповіддю – настав час демонструвати Лтайфа свою реакцію.
Низка замін у середині другого тайму не знизила психологічний градус гри. Супряга, Мащенко та Кащук були зобов’язані подвоювати перевагу команди Попова, але проти подібного перебігу подій був голкіпер. У свою чергу, шведам вдалося-таки відзначитися у воротах Дані на 78-й хвилині, щоправда допоміг скандинавам у цьому рикошет від Дмитрука.
Як повідомляв УНН, збірна України U-19 перемогла у товариській грі однолітків з "Борусії Д".