Сборная Украины U-17 с победы стартовала в элит-раунде Евро-2017

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Киев • УНН

 • 14515 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Юношеская сборная команда Украины, сформированная из игроков 2000 года рождения, победила команду Швеции в элит-раунде чемпионата Европы 2017 года, который в эти дни проходит в Австрии, передает УНН со ссылкой на ФФУ.

Подопечные Сергея Попова начали дебютную игру на турнире фактически без разведки. Уже на 2-й минуте Цитаишвили проверил бдительность шведского голкипера Тоннандера, который не без проблем справился с дальним "выстрелом" украинского полузащитника.

Шведам удалось отодвинуть игру на половину поля "сине-желтых", но все попытки "Тре Крунур" угрожать воротам Лтайфа в первом тайме были напрасными.

Украинцы же сделали ставку не на количество голевых моментов, а на их качество. Сначала Приходько имел возможность открыть счет в матче, впоследствии Ващишин ударом головой после подачи углового едва не отправил "сферу" в цель, а в концовке первой половины украинцы все же добились своего. Это Мащенко на 34-й минуте откликнулся на передачу Цитаишвили и зажег свою фамилию на табло.

Забитый мяч повлиял на дальнейший сценарий событий на поле. Игра значительно оживилась после перерыва, а футболисты обеих команд, казалось бы, забыли об осторожном футболе, который царил в первые 40 минут. Тоннандер выполнил эффектный сейв после удара Ващишина, Себбьо не замедлил с ответом - пора демонстрировать Лтайфу свою реакцию.

Ряд замен в середине второго тайма не снизили психологический градус игры. Супряга, Мащенко и Кащук обязаны были удваивать преимущество команды Попова, но против подобного развития событий был голкипер. В свою очередь, шведам удалось-таки отличиться в воротах Дани на 78-й минуте, правда помог скандинавам в этом рикошет от Дмитрука.

Как сообщал УНН, сборная Украины U-19 победила в товарищеской игре сверстников из "Боруссии Д".

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