Збірна України U-17 вийшла на Євро-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Юнацька збірна команда України, сформована з гравців 2000 року народження, вийшла на чемпіонат Європи 2017 року. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.
Команда Сергія Попова здобула путівку на континентальну першість завдяки м’ячу, забитому на третій хвилині компенсованого арбітром часу, та вольовій перемозі над командою Австрії – 2:1.
Дублем у зустрічі відзначився Кащук, попри те що австрійці зусиллями Шміда першими відкрили рахунок у протистоянні.
Таким чином у 6-й групі з першого місця на Євро пробилися французи з 7-ма очками, а з другого українці (6 очок).
Додамо, що фінальна частина Євро-2017 пройде у травні 2017 року на території Хорватії.
Як повідомляв УНН, юнацька збірна України з футболу стала тріумфатором "Кубка Федерацій-2017".