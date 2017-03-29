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Збірна України U-17 вийшла на Євро-2017

Збірна України U-17 вийшла на Євро-2017

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Юнацька збірна команда України, сформована з гравців 2000 року народження, вийшла на чемпіонат Європи 2017 року. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.

Команда Сергія Попова здобула путівку на континентальну першість завдяки м’ячу, забитому на третій хвилині компенсованого арбітром часу, та вольовій перемозі над командою Австрії – 2:1.

Дублем у зустрічі відзначився Кащук, попри те що австрійці зусиллями Шміда першими відкрили рахунок у протистоянні.

Таким чином у 6-й групі з першого місця на Євро пробилися французи з 7-ма очками, а з другого українці (6 очок).

Додамо, що фінальна частина Євро-2017 пройде у травні 2017 року на території Хорватії.

Як повідомляв УНН, юнацька збірна України з футболу стала тріумфатором "Кубка Федерацій-2017".

 

Українські Національні Новини

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