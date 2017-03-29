Сборная Украины U-17 вышла на Евро-2017

Команда Сергея Попова получила путевку на континентальное первенство благодаря мячу, забитому на третьей минуте компенсированного арбитром времени, и волевой победе над командой Австрии - 2: 1.

Дублем во встрече отметился Кащук, несмотря на то что австрийцы усилиями Шмида первыми открыли счет в противостоянии.

Таким образом в 6-й группе с первого места на Евро пробились французы с 7-ю очками, а с другой украинцы (6 очков).

Добавим, что финальная часть Евро-2017 пройдет в мае 2017 года на территории Хорватии.

Как сообщал УНН, юношеская сборная Украины по футболу стала триумфатором "Кубка Федераций-2017" .