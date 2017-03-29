Сборная Украины U-17 вышла на Евро-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Юношеская сборная команда Украины, сформированная из игроков 2000 года рождения, вышла на чемпионат Европы 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.
Команда Сергея Попова получила путевку на континентальное первенство благодаря мячу, забитому на третьей минуте компенсированного арбитром времени, и волевой победе над командой Австрии - 2: 1.
Дублем во встрече отметился Кащук, несмотря на то что австрийцы усилиями Шмида первыми открыли счет в противостоянии.
Таким образом в 6-й группе с первого места на Евро пробились французы с 7-ю очками, а с другой украинцы (6 очков).
Добавим, что финальная часть Евро-2017 пройдет в мае 2017 года на территории Хорватии.
Как сообщал УНН, юношеская сборная Украины по футболу стала триумфатором "Кубка Федераций-2017" .