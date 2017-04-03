Збірна України U-17 дізналася суперників на ЧЄ-2017

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Загребі (Хорватія) відбулося жеребкування фінальної стадії чемпіонату Європи серед юнаків до 17 років. Про це повідомляє сайт УЄФА, передає УНН.

Збірна України потрапила до квартету D разом з командами Нідерландів, Англії та Норвегії.

Склад інших груп:

Група A: Хорватія (господарі), Іспанія, Туреччина, Італія;

Група B: Шотландія, Франція, Угорщина, Фарерські острови;

Група C: Німеччина, Ірландія, Сербія, Боснія і Герцеговина.

Примітно, що "синьо-жовті" зіграють на груповому етапі з двома із трьох найбільш титулованих збірних ЧЄ серед 17-річних – Англією та Нідерландами, а також новачком подібних змагань – норвежцями.

Зазначається, що груповий етап відбудеться з 3-го по 10-те травня. До плей-оф вийдуть по дві найкращі збірні з квартетів.

 

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