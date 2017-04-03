Сборная Украины U-17 узнала соперников на ЧЕ-2017

Сборная Украины попала в квартет D вместе с командами Нидерландов, Англии и Норвегии.

Состав других групп:

Группа A: Хорватия (хозяева), Испания, Турция, Италия;

Группа B: Шотландия, Франция, Венгрия, Фарерские острова;

Группа C: Германия, Ирландия, Сербия, Босния и Герцеговина.

Примечательно, что "сине-желтые" сыграют на групповом этапе с двумя из трех самых титулованных сборных ЧЕ среди 17-летних - Англией и Нидерландами, а также новичком подобных соревнований - норвежцами.

Отмечается, что групповой этап состоится с 3 по 10-е мая . В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из квартетов.