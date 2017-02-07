Збірна України тріумфувала на юніорському етапі Кубка світу з фехтування
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Юніорська збірна України з фехтування до складу якої входить працівник Збройних Сил України Інна Бровко стала переможницею етапу Кубка світу з фехтування в Еспоо (Фінляндія), передає УНН з посиланням на сайт Міністерства оборони України.
І.Бровко разом із партнерками по команді Катериною Чорній, Дариною Варфоломєєвою і Наталією Степанян у кваліфікації перемогли фаворитів змагань — Японію, Францію та Ізраїль. А у фіналі українки здобули перемогу над представницями Італії з рахунком 45:39.
Як повідомляв УНН, чоловіча збірна України з фехтування на шпагах виборола бронзові нагороди на етапі Кубка світу у Хайденхаймі.
Нагадаємо, 23 січня у Барселоні відбувся етап Кубка світу з фехтування на шпагах серед жінок в індивідуальному та командному турнірі, збірна України посіла п'яте місце.