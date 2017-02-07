Сборная Украины победила на юниорском этапе Кубка мира по фехтованию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Юниорская сборная Украины по фехтованию в состав которой входит работник Вооруженных Сил Украины Инна Бровко стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию в Эспоо (Финляндия), передает УНН со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.
И.Бровко вместе с партнершами по команде Екатериной Черний, Дарьей Варфоломеевой и Натальей Степанян в квалификации победили фаворитов соревнований - Японию, Францию и Израиль. А в финале украинки одержали победу над представительницами Италии со счетом 45:39.
Как сообщал УНН, мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала бронзовые награды на этапе Кубка мира в Хайденхайме.
Напомним, 23 января в Барселоне состоялся этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин в индивидуальном и командном турнире, сборная Украины заняла пятое место.