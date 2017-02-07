Сборная Украины победила на юниорском этапе Кубка мира по фехтованию

И.Бровко вместе с партнершами по команде Екатериной Черний, Дарьей Варфоломеевой и Натальей Степанян в квалификации победили фаворитов соревнований - Японию, Францию ​​и Израиль. А в финале украинки одержали победу над представительницами Италии со счетом 45:39.

Как сообщал УНН, мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала бронзовые награды на этапе Кубка мира в Хайденхайме.

Напомним, 23 января в Барселоне состоялся этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин в индивидуальном и командном турнире, сборная Украины заняла пятое место.