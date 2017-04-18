Збірна України скоротила склад перед домашнім ЧС з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Число спортсменів, що у складі національної збірної команди України готуються до чемпіонату світу з хокею, зменшилось на три особи, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФХУ.
Першою втратою став капітан команди Віктор Захаров із донецького "Донбасу", котрий не зміг відновитися від травми. Натомість за рішенням тренерського штабу розташування збірної залишили захисники ХК "Кременчук" Володимир Романенко та Віталій Андрейків.
Повідомляється, що у вечірньому тренуванні взяли участь 24 хокеїсти. Окрім травмованих хокеїстів, що продовжують відновлення після травм, участь у занятті не брав Андрій Денискін, який прихворів.
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До вашої уваги склад ігрових ланок на останньому занятті мав такий вигляд:
Червоні: Побєдоносцев – Ігнатенко, Німенко – Кузьмік – Бондарєв;
Білі: - Толстушко – Катрич, Лялька – Буценко – Бабинець;
Зелені: Алексюк – Кугут, Кіча – Гніденко – Петранговський;
Чорні: Мельников – Ісаєнко, Карпенко – Чернишенко – Гаврік.
Синій: Варивода
Воротарі: Захарченко, Безхлібний, Дьяченко
Відзначимо, що сьогодні підопічні Олександра Савицького вперше випробують лід київського "Палацу спорту". Остаточно ж до столиці команда переїде 19-го квітня.
Додамо також, чемпіонат світу у дивізіоні 1А розпочнеться 22 квітня у київському "Палаці спорту".