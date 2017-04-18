Сборная Украины сократила состав перед домашним ЧМ по хоккею

Первой потерей стал капитан команды Виктор Захаров из донецкого “Донбасса”, который не смог восстановиться от травмы. Зато по решению тренерского штаба расположение сборной покинули защитники ХК “Кременчуг” Владимир Романенко и Виталий Андрейкив.

Сообщается, что в вечерней тренировке приняли участие 24 хоккеисты. Кроме травмированных хоккеистов, которые продолжают восстановление после травм, участие в занятии не участвовал Андрей Денискины, который приболел.

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Вашему вниманию состав игровых звеньев на последнем занятии имел следующий вид:

Красные: Победоносцев — Игнатенко, Нименко — Кузьмик — Бондарев;

Белые: — Толстушко — Катрич, Кукла — Буценко — Бабинец;

Зеленые: Алексюк — Кугут, Кича — Гниденко — Петранговский;

Черные: Мельников — Исаенко, Карпенко — Чернышенко — Гаврик.

Синий: Варивода

Вратари: Захарченко, Бесхлебный, Дьяченко

Отметим, что сегодня подопечные Александра Савицкого впервые испытывают лед киевского “Дворца спорта”. Окончательно же в столицу команда переедет 19-го апреля.

Добавим также, чемпионат мира в дивизионе 1А начнется 22 апреля во киевском “Дворце спорта”.