Сборная Украины сократила состав перед домашним ЧМ по хоккею

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39452 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102082 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155958 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116262 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116355 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112462 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104208 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107053 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103553 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153441 просмотра

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Сборная Украины сократила состав перед домашним ЧМ по хоккею

Сборная Украины сократила состав перед домашним ЧМ по хоккею

Киев  •  УНН

 • 10174 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Число спортсменов, в составе национальной сборной команды Украины готовятся к чемпионату мира по хоккею, уменьшилось на три человека, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФХУ.

Первой потерей стал капитан команды Виктор Захаров из донецкого “Донбасса”, который не смог восстановиться от травмы. Зато по решению тренерского штаба расположение сборной покинули защитники ХК “Кременчуг” Владимир Романенко и Виталий Андрейкив.

Сообщается, что в вечерней тренировке приняли участие 24 хоккеисты. Кроме травмированных хоккеистов, которые продолжают восстановление после травм, участие в занятии не участвовал Андрей Денискины, который приболел.

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Вашему вниманию состав игровых звеньев на последнем занятии имел следующий вид:

Красные: Победоносцев — Игнатенко, Нименко — Кузьмик — Бондарев;

Белые: — Толстушко — Катрич, Кукла — Буценко — Бабинец;

Зеленые: Алексюк — Кугут, Кича — Гниденко — Петранговский;

Черные: Мельников — Исаенко, Карпенко — Чернышенко — Гаврик.

Синий: Варивода

Вратари: Захарченко, Бесхлебный, Дьяченко

Отметим, что сегодня подопечные Александра Савицкого впервые испытывают лед киевского “Дворца спорта”. Окончательно же в столицу команда переедет 19-го апреля.

Добавим также, чемпионат мира в дивизионе 1А начнется 22 апреля во киевском “Дворце спорта”.

Украинские Национальные Новости

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