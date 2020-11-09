Збірна України провела перше тренування в Києві перед матчем з Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Збірна України провела перше тренування перед товариським матчем з командою Польщі. Про це повідомляє УАФ, передає УНН.
Уточнюється, що вранці всі футболісти здали тести на коронавірус. Один з результатів виявився позитивним — у центрального захисника “Динамо” Дениса Попова. В останні дні також стало відомо, що через травми збір пропустять форвард “Коньяспора” Артем Кравець і захисник “Шахтаря” Віктор Корнієнко. У обох травми.
Вже ввечері команда у складі 25 футболістів під керівництвом Андрія Шевченка зібралася на УТК імені Баннікова і приступила до роботи.
Нагадаємо, збірна України 11 листопада проведе виїздний матч з Польщею. Ця гра стане підготовчим етапом для збірної України перед заключними матчами в групі Ліги націй 2020-2021.
14 листопада “жовто-сині” зіграють з Німеччиною в Лейпцигу, а 17 листопада в Люцерні проведуть матч проти швейцарської збірної.
Як писав УНН, 13 жовтня збірна України з футболу обіграла Іспанію в рамках четвертої зустрічі сезону в Лізі націй УЄФА.
Президент УАФ Андрій Павелко назвав тоді цю перемогу закономірним підсумком важкої праці.
“Цей результат закономірний підсумок важкої праці тренерського штабу Андрія Шевченка і футболістів нашої команди! Команди, що б’ється до останньої секунди і здобуває перемогу у важкому поєдинку!”, — писав він у Facebook.