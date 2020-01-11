Збірна України провела дебютну зустріч на ЧЄ з гандболу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Чоловіча збірна України відіграла дебютний матч на чемпіонаті Європи з гандболу, який пройшов у Відні, передає УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.
У першому турі попереднього раунду команда Сергія Бебешка мірялася силами з Північною Македонією. Перша половина гри завершилась з перевагою суперників – 13:10.
У другій українці спробували зрівняти рахунок і це їм вдалося – 25:25. Та зберегти бодай нічию не судилося – на останніх секундах захист не втримав найкращого снайпера опонентів Кіріла Лазарова, який приніс македонянам перемогу – 26:25.
Найкращим снайпером у складі "синьо-жовтих" став Станіслав Жуков. На рахунку напівсереднього 5 точних кидків.
Відзначимо, що вже завтра на Україну чекає зустріч проти Австрії, яка переграла Чехію – 32:29.