Сборная Украины провела дебютную встречу на ЧЕ по гандболу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Мужская сборная Украины сыграла дебютный матч на чемпионате Европы по гандболу, который прошел в Вене, передает УНН со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.
В первом туре предварительного раунда команда Сергея Бебешко мерялась силами с Северной Македонией. Первая половина игры завершилась с преимуществом соперников - 13:10.
Во второй украинцы попытались сравнять счет и это им удалось - 25:25. И сохранить хотя бы ничью не суждено - на последних секундах защита не удержала лучшего снайпера оппонентов Кирилла Лазарова, который принес македонянам победу - 26:25.
Лучшим снайпером в составе "сине-желтых" стал Станислав Жуков. На счету полусреднего 5 точных бросков.
Отметим, что уже завтра Украину ждет встреча против Австрии, которая переиграла Чехию - 32:29.