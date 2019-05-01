Збірна України проведе товариську гру з лідером Першої ліги - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Ведучий програми "Циганик LIVE" Ігор Циганик розкрив інформацію стосовно проведення контрольної баталії в кінці травня за участі збірної України та ФК "Дніпро-1", передає УНН.
"Збір команди почнеться 25 травня, причому, він буде спільним зі збірною U-21. Також запланований товариський матч проти "Дніпра-1", - наголосив Циганик.
Збір та спаринг буде спрямований для підготовки до двох матчів національної збірної у відборі на Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу (7 і 10 червня).
Варто відзначити, що "Дніпро-1" з 14-очковою різницею випереджає найближчого опонента в таблиці Першої ліги.