Сборная Украины проведет товарищескую игру с лидером Первой лиги - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Ведущий программы "Цыганик LIVE" Игорь Цыганик раскрыл информацию о проведении контрольной баталии в конце мая при участии сборной Украины и ФК "Днепр-1", передает УНН.
"Сбор команды начнется 25 мая, причем, он будет общим со сборной U-21. Также запланирован товарищеский матч против "Днепра-1", - отметил Цыганик.
Сбор и спарринг будет направлен для подготовки к двум матчам национальной сборной в отборе на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга (7 и 10 июня).
Стоит отметить, что "Днепр-1" с 14-очковым разницей опережает ближайшего оппонента в таблице Первой лиги.