Збірна України програла Португалії у матчевій зустрічі Кубка Девіса

У першому матчі третього змагального дня Артем Смірнов у впертій боротьбі поступився 37-й ракетці світу Жуану Соузі – 6:7 (3), 6:7 (2), 2:6.

Таким чином збірна програла із загальним результатом 1:3.

Відзначається, що 15-17 вересня Португалія посперечається за місце у Світовій групі, а збірна України поїде до Ізраїлю, де зіграє матч першого раунду плей-оф Першої групи.

Примітно, що у разі перемоги, українці збережуть прописку в Першій групі, в разі поразки - в жовтні ще раз спробують не опуститися до 2-ї групи - в матчі проти команди, яка програє в поєдинку Румунія - Австрія (в будь-якому випадку українці зіграють у гостях).

Нагадаємо, Україна поступилася Португалії у стартовому п'ятисетовому матчі Кубка Девіса.