Сборная Украины проиграла Португалии в матчевой встречи Кубка Дэвиса

В первом матче третьего соревновательного дня Артем Смирнов в упорной борьбе уступил 37-й ракетке мира Жуану Соуза - 6: 7 (3), 6:7 (2), 2:6.

Таким образом сборная проиграла с общим счетом 1:3.

Отмечается, что 15-17 сентября Португалия поспорит за место в Мировой группе, а сборная Украины поедет в Израиль, где сыграет матч первого раунда плей-офф Первой группы.

Примечательно, что в случае победы, украинцы сохранят прописку в Первой группе, в случае поражения - в октябре еще раз попытаются не опуститься до 2-й группы - в матче против команды, которая проигрывает в поединке Румыния - Австрия (в любом случае украинцы сыграют в гостях).

Напомним, Украина уступила Португалии в стартовом пятисетовом матче Кубка Дэвиса .