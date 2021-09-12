Збірна України перемогою завершила виступи у Суперфіналі Євроліги з пляжного футболу

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17 березня, 09:48 • 160353 перегляди

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17 березня, 09:17 • 177797 перегляди

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Збірна України з пляжного футболу здобула перемогу над командою Польщі в матчі за сьоме місце Суперфіналу Євроліги-2021. Про це інформує УАФ, передає УНН.

Деталі

Після поразок у груповому раунді від Португалії (5:7), Італії (3:5) та Швейцарії (6:7) підопічні Миколи Костенка у своєрідному втішному фіналі зустрічалися з Польщею. "Синьо-жовті" відповідально підійшли до поєдинку й довели свою перевагу, забивши у ворота суперника сім м'ячів, на які поляки відповіли лише трьома.

Відзначимо виступ Юрія Щериці та Максима Войтка, які записали на свій рахунок дублі. Отже, 7:3 — і збірна України посідає сьоме місце в Суперфіналі Євроліги-2021.

Доповнення

У фіналі Португалія обіграла Білорусь – 7:4, а у зустрічі за "бронзу" Італія завдала поразки Іспанії – 5:3.

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