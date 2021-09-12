Збірна України перемогою завершила виступи у Суперфіналі Євроліги з пляжного футболу

Деталі

Після поразок у груповому раунді від Португалії (5:7), Італії (3:5) та Швейцарії (6:7) підопічні Миколи Костенка у своєрідному втішному фіналі зустрічалися з Польщею. "Синьо-жовті" відповідально підійшли до поєдинку й довели свою перевагу, забивши у ворота суперника сім м'ячів, на які поляки відповіли лише трьома.

Відзначимо виступ Юрія Щериці та Максима Войтка, які записали на свій рахунок дублі. Отже, 7:3 — і збірна України посідає сьоме місце в Суперфіналі Євроліги-2021.

Доповнення

У фіналі Португалія обіграла Білорусь – 7:4, а у зустрічі за "бронзу" Італія завдала поразки Іспанії – 5:3.